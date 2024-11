La sfida di Serra: "Vera alternativa"

Nella galleria Matteotti, ieri mattina, si è svolta la

conferenza della coalizione Rifondazione comunista, Potere al popolo e Partito comunista italiano: Lista Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il

lavoro. La segretaria provinciale del Prc, Stefania Soriani ha spiegato il motivo della scelta della galleria Matteotti, la stessa è già stata utilizzata nel presidio antifascista contro l’apertura della sede di Forza Nuova a Ferrara, un luogo intitolato a Giacomo Matteotti. "Grazie alle firme di migliaia di cittadini – spiega Soriani – la lista avuto la possibilità di presentarsi come alternativa al campo largo con il candidato presidente Michele De Pascale, che evidenzia scelte politiche in continuità con la giunta Bonaccini, e alla lista di centrodestra, guidata da Elena Ugolini". I candidati. La candidata di Pap, Camilla Volpato, 24 anni di Ferrara, studia all’Università di Bologna, militante in ambito studentesco, nel suo percorso politico si è occupata

principalmente di lotta femminista contro la violenza di genere in un’ottica di lotta trasversale, per i

consultori, per i diritti della comunità LGBTQ+, per l’implementazione dei consultori come presidio

territoriale per le donne e la classi popolari. A seguire interviene Fabio Cavallari, 44 anni candidato di Rifondazione Comunista, ingegnere ed ex candidato sindaco a Comacchio nel 2012, dove venne eletto come consigliere comunale. Conclude la conferenza il candidato presidente Federico Serra, 33 anni impegnato nelle vertenze sindacali, tra lavoratori sottopagati e inascoltati, in prima linea nelle battaglie

ambientaliste, operatore welfare in cooperative sociali con la finalità di portare avanti i diritti di chi

non ha voce.