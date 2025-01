La storia del Parco del Delta racchiusa in un romanzo

"Il parco prima del parco 1968-1988". E’ questo il quarto libro, in uscita in questi giorni nelle librerie, del bondenese Moreno Po, che questa volta firma l’opera a due mani con Pietro Daniele Pigozzi. Architetto pianificatore, dirigente della Provincia dal 1981 al 2015, Po è stato responsabile di progetto e redattore dei piani territoriali del Parco del Delta e dall’istituzione del Parco del Delta nel 1988, sino alla costituzione dell’Ente di Gestione nel 1995 ha ricoperto il ruolo di responsabile del Parco. Pigozzi, architetto progettista, è stato in giunta provinciale dal 1985 al ’95, con incarichi di ambiente e turismo e nella sua attività professionale ha curato molti interventi nell’area del Delta. Ecco dunque che dalla cronaca di quegli anni, attraverso documenti inediti, racconti e dibattiti, incontri e confronti, prende vita un ‘Romanzo documentario’ che mantiene la fedeltà alle fonti documentali. "Non è un saggio storico – spiega Moreno Po – è una docu-fiction o una sorta di romanzo di invenzione basato su documenti, interviste, vere, ma messe in forma di fiction con un personaggio guida, che è una laureanda in economia che sta facendo una tesi in green economy e che decide di raccontare questo periodo con luoghi e persone". Dal 1968 al 1988, vent’anni giusti che terminano con la Legge Regionale che istituisce il Parco del Delta. "Abbiamo cercato di raccontare questa storia, fatta sui documenti, gli articoli di giornali – aggiunge Po – e interviste, provando a ricostruire questi vent’anni. Sono stati anni in cui la generazione di politici nuovi, di tutti i partiti, ha provato ed è riuscita a scalzare la classe politica precedente, immaginandosi una linea di sviluppo diversa che ha portato sul tavolo un argomento difficile per altri". A che pubblico è rivolto il libro? "Potrebbero leggerlo tutti, va benissimo anche per le scuole. Non è né un saggio storico né un romanzo, è una verità storica raccontata e commentata in forma di romanzo o di documentario".

Claudia Fortini