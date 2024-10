La storia riaffiora, il punto sulle nuove scoperte del museo di Mirabello

VIGARANO

di Claudia Fortini

C’è uno ‘Zaino sospeso’ che tutti possono riempire con il materiale scolastico che le famiglie in difficoltà non riuscirebbero ad acquistare. È un ‘service’ ideato dal Lions. Abbraccia tutti i paesi e c’è anche a Vigarano Mainarda. È un dono silenzioso, anonimo ma tanto prezioso e mette in campo persone che devono organizzare un impego che possa arrivare nelle case, o meglio, sui banchi di scuola. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala consigliare del municipio a Vigarano Mainarda.

Sono stati individuati a Vigarano dei punti di raccolta che ieri erano presenti. Sono l’Angolo di Vigarano Pieve, l’edicola di Vigarano Mainarda e il Conad. Esporranno ‘Lo zaino sospeso’ ovvero un contenitore dove chi vorrà potrà mettere il materiale scolastico da acquistare nel negozio e donare alle famiglie bisognose. Periodicamente i soci si recheranno nei punti di raccolta per ritirare gli articoli donati. Tutti i materiali scolastici raccolti verranno consegnati alle famiglie tramite le associazioni o le parrocchie del territorio.

C’è un’altra novità. Da settembre anche Vigarano ha il suo Lions club, con una decina di soci impegnati attivamente sul territorio. È un un satellite del Lions club Ferrara Ducale. Ieri, in occasione di questa iniziativa, erano tutti presenti. C’era il presidente del Lions club Ferrara Ducale Patrizia Vignudelli, il vice governatore del Tb 108 Teresa Filippini, il referente per l’iniziativa Azzurra Rando e Giovanni Giorgi tutor di ‘Vigarano satellite’. "Lavoriamo bene con il comune di Vigarano – ha detto quest’ultimo – perché è un comune ‘smart’ nel prendere decisioni. È rapido e fattivo".

Raffaele Geraci, medico, referente del Club Ferrara Ducale, ha colto l’occasione per annunciare lo ‘Screen del diabete’ che si terrà a Vigarano Mainarda giovedì 17 ottobre, alla mattina, nel giorno del mercato, con un ambulatorio medico mobile e attrezzato, che permetterà controlli gratuiti. Lo scorso anno aveva avuto molto successo con 180 persone. "Continua una proficua collaborazione con i club Lions che sono molto attivi nel promuove azioni a sostegno delle persone bisognose – ha sottolineato l’assessore alla scuola Daniela Patroncini –. Lo zaino sospeso è una di queste e va incontro ai bambini e ai ragazzi che vanno a scuola e che alle volte sono in difficoltà ad acquistare i materiali scolastici. Ringraziamo il Lions – ha sottolineato in conclusione – e anche le attività commerciali che hanno offerto la loro disponibilità per questa importante quanto utile iniziativa".