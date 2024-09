’La Tana’ per i piccolissimi. Ragazzi ’Presi nella rete’

VIGARANO

Ottobre riapre le porte, a Vigarano Mainarda, della ludoteca e del Centro multimediale giovanile. I servizi, i progetti e tutte le attività che scandiscono l’anno scolastico sono gratuite per i bambini, i ragazzi e le famiglie. ‘La Tana’ riapre la ludoteca tutti i lunedì e i giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e già per sabato prossimo 5 ottobre ha organizzato una ‘Merenda tutti insieme’ e per il 31 la Festa di Halloween, dedicando i giorni di apertura ad attività, tra tavolozze e pennelli, sul tema "Coloriamoci d’autunno’. ‘Presi nella rete’ è il centro giovanile, rivolto alle ragazze e ai ragazzi a partire dalla secondaria di primo grado che apre dal 2 ottobre. Uno spazio che permette di incontrarsi, di socializzare, di giocare e navigare in internet il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio è gratuito, grazie all’appalto, di 55.700 euro, che il comune ha messo in campo e che è stato vinto, da adesso e per due anni scolastici, dalla Cooperativa sociale Cidas i cui educatori e operatori, hanno partecipato ieri pomeriggio, nella sala municipale, alla presentazione ufficiale assieme all’assessore alla scuola Daniela Patroncini e agli assessori della giunta. "Al di là del valore della gara – ha sottolineato la Patroncini - quello che Cidas ci restituisce va oltre gli orari di apertura. Ogni volta che c’è una manifestazione gli educatori di Cidas non si esime mai dall’aiutarci". "E’ una sfida ma è anche un’entusiasmante opportunità – ha detto Elias Becciu, responsabile del settore educativo -. Paesi come Vigarano sono luoghi interessanti per lo sviluppo di azioni giovanili sui quali intervenire. Sono laboratori di sviluppo di comunità. Ci siamo e vogliamo continuare ad esserci. Veniamo da un lavoro importante con le commissioni comunali. Lavoriamo con un’amministrazione che vuole investire sui bambini, sui giovani e sulle famiglie. Non abbiamo mai avuto una generazione cresciuta in scuole e sistema di istruzioni così attenti ad esperienze e competenze educative. I ragazzi non hanno la forza numerica di prendersi spazio nel mondo. Dobbiamo noi inventare qualcosa per loro". "Nella ludoteca – ha spiegato l’assessore Patroncini - ci saranno anche incontri con l’esperto, psicologo, pedagogista per affiancare le famiglie nel momento di crescita". Tra le peculiarità, pesando alla ludoteca, i bambini escono dalla scuola primaria e nei giorni di apertura dalle 16 alle 19 possono stare in ludoteca, senza i genitori, seguiti nelle attività dagli educatori specializzati. U servizio che è assolutamente gratuito.

Claudia Fortini