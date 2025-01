La visita del sindaco Saletti al polo sanitario ’Fratelli Borselli’

Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, si è recato nei giorni scorsi in visita presso il Polo Sociosanitario “Fratelli Borselli” di Bondeno per augurare buone feste ad ospiti e operatori. Il Polo, quest’anno giunto a festeggiare il ventennale dell’apertura, accorpa la Cra, la Rsa e il Centro diurno per anziani. "Tanti auguri a tutti gli ospiti, i “nonni di Bondeno” che con professionalità e gentilezza sono accuditi dagli operatori sanitari – è il commento del sindaco Saletti –. Un ringraziamento al responsabile della struttura Giuseppe Della Vedova per aver reso possibile questo incontro".