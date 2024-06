Laboratori in classe, gli alunni diventano attori di teatro

Si è concluso in questi giorni con grande successo il laboratorio "Teatrando" della classe terza A dell’Istituto Tecnico Economico di Portomaggiore, offerto dall’associazione "Le Contrade" in collaborazione con Ferrara Off, associazione culturale e di promozione sociale ferrarese che organizza attività dedicate al teatro e alle arti performative. Il progetto era cominciato in gennaio e si era svolto in 15 incontri in orario extrascolastico, trasformando l’aula magna dell’Istituto Tecnico di Portomaggiore in un piccolo palcoscenico informale autogestito. Gli studenti, guidati dall’attrice, autrice e formatrice teatrale Chiara Tessiore, attraverso attività di racconto di sé, micro-recitazione e cooperazione creativa, hanno imparato a riconoscere e gestire meglio le proprie emozioni.