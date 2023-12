Il ladro seriale di biciclette a Ferrara ha più di 80 anni: trovate 56 nel suo appartamento

Ferrara, 7 dicembre 2023 – Un anziano ultraottantenne è finito nei guai a seguito di una lunga e complessa indagine della polizia locale, che ha portato al ritrovamento e al sequestro di 56 biciclette rubate.

Gli operatori in borghese, a seguito di ripetute segnalazioni da parte di residenti di alcune aree della città, hanno messo sotto la lente l'anziano, sospettato di essere l'autore di diversi furti di biciclette.

Gli agenti hanno ricostruito il suo modus operandi: l'uomo girava per il centro in bicicletta e, ogni volta che individuava una bici non legata, la prendeva e la portava via, lasciando sul posto la sua per poi tornare a prenderla più tardi. Una volta raccolti elementi a suo carico, gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, trovando decine di biciclette stipate in ogni stanza.