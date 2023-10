Come ritrovare gli oggetti rubati

Fano, 20 ottobre 2023 - Avete subito un furto e non sapete dove ritrovare i vostri averi? Sui siti istituzionali di carabinieri e polizia, potreste ritrovarli. L'incursione dei carabinieri di questa mattina nell'abitazione di via Flaminia a Fano di un autore di un furto, ha infatti permesso di ritrovare, oltre all’ultima refurtiva, anche armi e altra merce rubata.

In seguito, l'Arma ha comunicato che, sul proprio sito ufficiale, è presente una banca dati in grado di contenere tutti gli oggetti rinvenuti, semplicemente segnalando la provincia in cui è avvenuto il furto e dopo aver sporto denuncia.

Come fare

Per quanto riguarda i carabinieri, basterà recarsi all'interno della sezione "In vostro aiuto", presente all'interno di www.carabinieri.it. Qui, si segue la categoria "Servizi" per cliccare poi su "Banche dati". Si apre così un menu, in cui sono suggeriti, tra le altre voci, gli oggetti rinvenuti e smarriti. A questo punto, basta cliccare sulla preferenza scelta e selezionare: la provincia di interesse, la natura dell'oggetto e il periodo. Troverete così dei vari oggetti apparsi dalla ricerca.

Per la polizia di Stato (www.poliziadistato.it/), il procedimento è molto simile: all'interno del sito, cliccare su "Banche dati" nel menu in alto e successivamente su oggetti rubati. Tra la merce presente, oggetti in oro, pietre preziose ma anche quadri, cellulari, macchine fotografiche. Nel caso aveste riconosciuto un oggetto tra quelli smarriti, basterà poi cliccare sull'immagine per conoscere il contatto telefonico della questura che l'ha recuperato. La Polizia precisa che "per ottenerne la restituzione è necessario essere in possesso di una copia della denuncia di furto". La stessa indicazione è valida anche per i carabinieri.

Vi ricordiamo infine che tuttora molti oggetti rinvenuti nell'episodio di via Flaminia non sono ancora risaliti al titolare.