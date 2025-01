L’assessore Malagutti lascia, entra in giunta Alice Lodi

L’assessore di Terre del Reno Matteo Malagutti ha rassegnato le dimissioni per motivi lavorativi. Al suo posto entra in giunta la giovane Alice Lodi, in precedenza capogruppo della maggioranza. Per quanto riguarda Malagutti, il sindaco Roberto Lodi esprime profonda gratitudine "per l’impegno e la dedizione dimostrati".

A seguito di queste dimissioni, il sindaco ha proceduto a un rimpasto della giunta e a nuove nomine. Filippo Marvelli, assessore e vice sindaco, mantiene le sue deleghe aggiungendo risorse umane e personale. Maria Mastrandrea, assessore, mantiene gli stessi incarichi. Elisabetta Zavatti, assessore, continua a gestire servizi all’infanzia, pubblica istruzione, formazione professionale, servizi demografici e stato civile, pari opportunità.

Gianfranco Guizzardi, assessore, assume le deleghe alle attività produttive, commercio, agricoltura, bosco della Panfilia, urbanistica, programmazione edilizia, ambiente e reti, progetti e fondi europei, sistemi informativi ed informatici. Alice Lodi entra in giunta con deleghe a rapporti con i cittadini e le località, turismo, sport, promozione del territorio e gemellaggi, politiche giovanili, cultura e associazioni del tempo libero.

Il nuovo assessore esprime entusiasmo per la nomina: "Sono riconoscente per la fiducia che mi è stata accordata e felice di questa nuova opportunità. Ho sempre seguito con attenzione e interesse il lavoro del Sindaco e di questa Giunta. Con determinazione e responsabilità accolgo le nuove deleghe assegnatemi".