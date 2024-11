Lavori al Castello, Garuti: "Li faremo a stralci"

I lavori assembleari dei delegati di Confcommercio hanno visto il saluto istituzionale di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara, che assieme al presidente della Provincia Daniele Garuti (nella foto) ha sottolineato il desiderio preciso dell’Associazione, quello di evitare una chiusura totale del Castello Estense durante i lavori, vista la sua valenza turistica. "L’obiettivo è quello di far partire i lavori per giugno 2025 – ha detto Garuti –. In questo senso abbiamo fatto ai tecnici una richiesta molto precisa, ossia di procedere al restauro di questo monumento davvero simbolo della città e del territorio per stralci funzionali, permettendo così una fruibilità almeno parziale ed evitando così che l’immobile sia inibito totalmente. Il progetto di interventi dovrebbe aggirarsi per un periodo che stimiamo per quattro anni". A fianco del presidente Garuti la consigliera provinciale Diletta D’Andrea.

Durante l’assemblea è intervenuto il direttore generale di Confcommercio Davide Urban, che ha rimarcato: "Voglio sottolineare il valore dell’ente istituzionale della Provincia in ordine alla relazioni istituzionali rispetto alla tutela ed alla rappresentanza delle imprese del Terziario (commercio, turismo e servizi)". Erano presenti tra gli altri il presidente di Federazione Moda Italia, Giulio Felloni, Massimo Biolcatti in qualità di presidente provinciale della Fnaarc di Ferrara, il presidente di Enasco 50&Più Gualtiero Calanca e i presidenti di due nuove Federazioni istituite nel 2024: Confcommercio Professioni con Massimo Sgarbi e la Federazione Sport Confcommercio con Roberto Marzola.