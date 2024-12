Lavori al tetto delle scuole

Al fine di garantire l’integrità strutturale degli edifici, il sistema di drenaggio delle acque piovane e prevenire danni alle pareti, ai soffitti e alle fondamenta, il Comune di Cento ha identificato la necessità di sistemare la copertura delle scuole di Reno Centese, in via Chiesa. I lavori che sono stati individuati vedono l’intervento con piattaforma aerea per smontaggio e rimontaggio di nove pluviali e cassette di raccolta acqua, lo smontaggio e montaggio bandinelle, coprimuro del fabbricato con nuovo fissaggio, il rifacimento dei canali di gronda su tre lati, taglio guaina e isolante per 500 metri quadri e la fornitura di bocchettoni in Pvc. Pertanto l’intervento è stato affidato a un’azienda di Cento, impegnando la somma complessiva di 26.840 euro.