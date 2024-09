Lavori in corso in via Roma. Scuola Marchesi, nuovo accesso

COPPARO

In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, che prenderà il via da lunedì, è stata definita una nuova viabilità di accesso e uscita rispetto agli spazi della scuola primaria di Copparo. I provvedimenti consentiranno la regolare e sicura fruizione del plesso nel corso del periodo in cui via Roma sarà interessata dai lavori di rigenerazione urbana. Il cantiere Pnrr di riqualificazione della sede stradale si prolungherà infatti fino al mese di ottobre, fatti salvo nuovi periodi di forte maltempo. È stata dunque prevista l’apertura di un nuovo cancello della scuola primaria "Oreste Marchesi" sul fronte posteriore, in corrispondenza dell’interruzione di recinzione già presente sul retro, nei pressi degli ex bagni pubblici oggi sede della medicina di Comunità. Attualmente, è in corso la realizzazione di un percorso in soletta di cemento tra cancello e portico di accesso al corridoio, davanti al quale gli studenti potranno essere portati direttamente dai mezzi, grazie all’istituzione di senso unico su via Dante Alighieri tra il civico 1 ed il civico 7, con possibilità di sosta per i pulmini. "Questa soluzione – fa sapere l’Amministrazione comunale copparese in una nota - è il frutto di numerosi incontri e sopralluoghi condotti, insieme all’Istituto Comprensivo Copparo, da Patrimonio, Settore Tecnico comunale, Polizia Locale, ufficio Scuola e ufficio Manifestazioni per la concomitanza con settembre copparese e mercato. Sono stati presi in considerazioni diversi elementi necessari alla vita e ai servizi scolastici: il carico e scarico degli alunni che usufruiscono del trasporto e delle classi che si spostano per/dal Palazzetto dello Sport per l’attività motoria curricolare, la movimentazione dei contenitori pasti veicolati, derrate varie e altri materiali legati alla refezione scolastica e il conferimento dei rifiuti negli appositi bidoni". L’obiettivo, dunque, è garantire regolare e sicuro accesso ad alunne e alunni, per i quali la prossima settimana suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico.