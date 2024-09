Lavoro e le sfide per il futuro: "Work on work grande vetrina"

Impresa femminile, valorizzazione e attrattività dei giovani talenti, autoimprenditorialità e innovazione digitale. Sono questi i temi sui quali si concentreranno le politiche del lavoro per il mandato 2024-29 della giunta Fabbri. Ieri mattina, Angela Travagli, assessore all’Attuazione del Programma e alle Politiche del Lavoro, ha incontrato le associazioni di categoria unitamente ai rispettivi enti di formazione, alla Camera di Commercio Ferrara - Ravenna, l’Agenzia regionale per il lavoro e Sipro, per dare continuità al lavoro già iniziato nel precedente tavolo di lavoro. La volontà è quella di condividere con i protagonisti delle realtà associative di categoria rappresentative del territorio ferrarese una metodologia in merito agli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere in tema di politiche del lavoro, dell’accesso al mercato del lavoro e di promozione del fare impresa anche in vista della prossima fiera di rilievo nazionale ’Work on work’, patrocinata dal Ministero del lavoro, che si terrà a Ferrara il 27 e 28 novembre prossimi. "L’innovativa fiera nazionale WOW (work on Work), fortemente voluta proprio nella nostra città e di cui il Comune è promotore insieme a Ferrara Expo, è un primo tassello di una sfida essenziale, sulla quale si concentreranno i nostri sforzi e il nostro impegno per i prossimi cinque anni. Si parla molto spesso di lavoro e della difficoltà di intercettare nuove opportunità professionali: la due giorni sarà dunque un importante momento di incontro tra quanto le giovani generazioni chiedono e quanto enti, imprese ed aziende possono offrire loro", così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Il primo cittadino aggiunge: "Grande soddisfazione per essere riusciti a polarizzare sul nostro territorio una fiera di livello nazionale su un tema così prioritario, come le politiche del lavoro. Questo evento sarà il pretesto per creare una nuova e più strutturata sinergia con le realtà del territorio che si occupano di lavoro, anche per il prossimo futuro. Quanto alla sinergia con le realtà del territorio, ieri è stato appunto condiviso dall’assessore Travagli il progetto territoriale sul tema mercato del lavoro. "Anche in questi giorni al G7 Lavoro’ è stato ribadito dal ministro Calderone che in una società che invecchia non è possibile lasciare alla finestra donne e giovani. Fondamentali sono la condivisione di un metodo di lavoro e il coinvolgimento dei diversi attori in proiezione della sfida di mandato e della partecipazione a ’Work on Work’", ha sottolineato l’assessore Travagli.