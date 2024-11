Lavoro, il monito di Magni (Avs): "Servono strategie industriali"

"Questo Governo non ha una visione precisa sulle politiche industriali". Così il senatore Tino Magni (Avs), che nella giornata di ieri ha incontrato le Rsu di alcune aziende del territorio. Un’occasione per fare il punto sulla crisi del mondo del lavoro, oltre a soffermarsi su alcune tematiche discusse in parlamento. Magni è stato accolto nella sede provinciale di Avs in via Mortara, dove ha incontrato i candidati consiglieri regionali per Alleanza Verdi e Sinistra, presenti Marcello Folegatti, Federico Besio ed Elisa Bratti. In apertura il referente provinciale di Sinistra Italiana, Sergio Golinelli, ha illustrato il programma degli incontri avuti con le rappresentanze di alcune realtà in crisi: "Si deve ricostruire una prospettiva economica e sociale del nostro territorio". Sulla situazione economica, il senatore ha spiegato di aver "parlato con i lavoratori di un territorio che sta vivendo una fase molta critica, con licenziamenti e mancanza di piani industriali precisi, per garantire un rilancio di vari settori. Si pensi che, mentre la presidente del Consiglio annuncia una ripresa nel mondo del lavoro, i dati affermano il contrario". Sul tema del lavoro Magni, con un passato da operaio e sindacalista, è chiaro. "La nostra politica è a difesa dei lavoratori – scandisce –. Le grandi proprietà devono comprendere che si devono pianificare investimenti nell’ambito di una politica industriale di crescita. A Ferrara, sui diversi tavoli di crisi, non si può trattare se ci sono procedimenti di licenziamento e l’assenza di una politica industriale precisa e lungimirante, che garantisca una transizione ecologica giusta e socialmente sostenibile. Su questa tema il Governo non ha idee". La presenza del Senatore Magni è stata l’occasione per lanciare i candidati consigliere regionali di Avs a sostegno di Michele De Pascale: "I nostri punti sono chiari – conclude –, vogliamo una Regione protagonista".

Mario Tosatti