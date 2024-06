L’avvelenamento da piombo causato dalla caccia. Una mostra alla Manifattura per sensibilizzare

"Il veleno dopo lo sparo". È questo il titolo della mostra itinerante che sta facendo tappa nella Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio. Sabato scorso si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell’esposizione a carattere scientifico, proposta dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Dopo il saluto video-registrato della presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna Aida Morelli, la funzionaria dell’Ente Lucia Felletti ha introdotto la mostra, illustrata da Alessandro Andreotti. Come emerso nella presentazione, l’avvelenamento da piombo negli uccelli selvatici è dovuta all’impiego nell’attività venatoria di munizioni con pallini di piombo (il cui utilizzo è tra l’altro vietato nelle aree umide). Paolo Pantini ha subito chiarito che la mostra "non è contro la caccia, ma vuole sensibilizzare a un cambiamento", in quanto è assodato che la dispersione del piombo arreca significativi problemi all’ambiente.