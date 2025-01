’Le forme della memoria’ per ricordare la storia

Oggi, dalle 11 alle 13, il teatro comunale ’Claudio Abbado’ di Ferrara ospiterà un’importante iniziativa culturale per rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto. ’Le Forme della Memoria’, questo il titolo dell’incontro – rivolto principalmente agli studenti degli istituti superiori – esplorerà diverse modalità espressive, dalla letteratura al teatro, passando per la musica e il cinema, al fine di raccontare la memoria della Shoah e delle persecuzioni. L’evento si inserisce in un più ampio progetto di memoria, organizzato in occasione di un doppio anniversario. Da un lato quello del 27 gennaio, il giorno della Memoria, dall’altro quello della liberazione di Auschwitz. In programma: la presentazione del libro di Lois Lowry ’Albero. Tavolo. Libro.’, a cura di Elena Melloni. A seguire la proiezione del film ’Oriella, una Saralvo a Ferrara’, di Civetta movie – che vede l’intervento del regista Cesare Bastelli e del compositore Enrico Fink –. Lo scopo degli incontri: sensibilizzare i partecipanti sulla storia del ghetto ebraico di Ferrara e sull’importanza della memoria.