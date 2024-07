Le stelle del cinema splendono su Marrara. Film all’aperto in parrocchia

Marrara brilla con le stelle del cinema. Grazie all’impegno di alcuni volontari della parrocchia di San Giacomo Maggiore, da oggi (inaugurazione alle 20.30) parte la prima rassegna cinematografica nel paese. Nel giardino dietro alla chiesa di Marrara, infatti, ogni giovedì fino al 5 settembre, si terrà il ‘Cinema sotto le stelle’, realizzato grazie a un gruppo di abitanti della zona che durante l’anno si impegna con azioni di volontariato per la comunità, organizzando feste per bambini e la consueta fiera per la festa di san Giacomo (che quest’anno si terrà dal 25 al 28 luglio). I film inizieranno alle 21.15, ma sarà possibile già ritrovarsi per un apericena a partire dalle 20, con pinzini, salumi, e bevande. Stasera è tempo dell’intramontabile Dirty Dancing, si passa poi al giovedì successivo (11 luglio), con la serata dedicata ai bambini, con un classico Disney, Robin Hood, mentre il primo agosto sarà proiettato il divertente Sole a Catinelle, l’8 agosto Zootropolis (serata bimbi), il 29 agosto è tempo dell’instancabile e mozzafiato Top Gun e, infine, il 5 settembre la rassegna si conclude con un altro grande classico, Pretty Woman.

"Le serate, con proiezioni all’aperto, sono tra le iniziative che abbiamo voluto sperimentare per l’estate – spiega Luca Tazzari, ideatore e tra gli organizzatori della rassegna –. La volontà è quella da un lato di raccogliere fondi per la parrocchia di Marrara, dall’altro di coinvolgere attivamente la nostra comunità, dai più anziani ai bambini, unendoli per tutta l’estate attraverso il linguaggio universale del cinema. Si tratta di un momento di condivisione tra diverse generazioni, tutte con un comune interesse: salvaguardare e rendere viva la nostra frazione". "Un plauso va ai cittadini di Marrara che stanno realizzando questa iniziativa volta ad animare l’estate nella frazione" afferma il sindaco Alan Fabbri.