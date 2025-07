"L’esclusione dalla Zls? Un errore politico grave"

"Portomaggiore merita le stesse opportunità di sviluppo economico già riconosciute ad altri comuni del territorio. L’esclusione dalle Zls è un errore politico che va corretto al più presto". A dirlo è Marcello Grilanda (foto), consigliere comunale di Forza Italia e membro dell’Unione Valli e Delizie, intervenendo con una nota dai toni critici dopo le recenti dichiarazioni della consigliera regionale Marcella Zappaterra sul tema.

Attualmente ne fanno parte i comuni di Argenta e Ostellato, ma non Portomaggiore, che secondo Grilanda ha pari – se non maggiori – motivazioni per essere incluso nel perimetro. "Abbiamo appreso dalla stampa dell’interessamento della consigliera Zappaterra – scrive Grilanda – che ha di fatto accolto le stesse considerazioni che Forza Italia solleva da tempo. Meglio tardi che mai, perbacco!". Ma per il consigliere azzurro, l’uscita della consigliera regionale è anche "la chiara ammissione che fino ad oggi chi di dovere non ha prestato abbastanza attenzione al tema, dal Sindaco alla medesima Zappaterra". Nel mirino di Grilanda anche l’Unione Valli e Delizie, che a suo avviso in questa partita non avrebbe giocato alcun ruolo: "Non è esistita. Ogni Comune si è mosso per conto proprio: Argenta e Ostellato con buon profitto, Portomaggiore zero in pagella". "Continueremo a vigilare sugli sviluppi – conclude – perché Portomaggiore non può più restare indietro".