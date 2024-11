Letteratura, storia e ambiente. Diciotto lezioni in nome di Coluccia

COPPARO

Prenderanno il via giovedì, a Copparo, i corsi di Cultura Ugo Coluccia per l’anno accademico 2024-2025. I diciotto incontri si terranno alla Galleria civica "Alda Costa" dalle 16.30 alle 18.30. Sette le aree tematiche: storia e storia del territorio, letteratura, musica, viaggi, storia dell’arte, filosofia, ambiente e scienza, oltre alle visite guidate. Questo il calendario. Storia e storia del territorio: giovedì con Anna Maria Quarzi, in collaborazione con l’Istituto Storia Contemporanea, "Alda Costa, una donna libera"; 12 dicembre Maria Lodovica Mutterle "Giacomo Matteotti, storia di un uomo coraggioso"; 27 febbraio Matteo Borrelli "Alla ricerca delle nostre radici: viaggio tra gli antenati". Letteratura: 14 novembre Portia Prebys e Micaela Gavioli, in collaborazione con Centro Studi Bassaniani, "Giorgio Bassani e la storia di Clelia Trotti"; 27 marzo Stefania Balducci "Le figure femminili in Dante". Musica: 28 novembre Lucia Porri, in collaborazione con Amiciperlamusica, "Sempre Libera"; 23 gennaio Enrica Fabbri "La musica che cura". Viaggi: 5 dicembre Simone Dovigo, in collaborazione con Witoor, "Come si arriva a immaginare la Paris-Brest-Paris?". Storia dell’arte: 19 dicembre Andrei Bliznukov "Metropolitana di Mosca: arte e storia nel passato e nel presente"; 6 febbraio Michele Ronconi "Caravaggio. Una vita fra spada e pennello"; 13 marzo Chiara Guerzi "Rappresentare il corpo tra Medioevo e prima età Moderna". Per info: i 0532-864633.