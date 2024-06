Lezioni di italiano alle straniere: "Hanno partecipato 58 donne"

Insegnare la lingua italiana alle donne straniere. E’ l’obiettivo raggiunto del gruppo Udi di Bondeno che ogni anno conferma l’impegno. Sono state 58 le donne che nei giorni scorsi hanno ricevuto l’attestato di frequenza e che si sono ritrovate per festeggiare il termine delle lezioni e dell’anno scolastico nella sede temporanea di Spazio 29. Conferme e traguardi ma l’obiettivo per il futuro è arrivare a poter ottenere da Bondeno le certificazioni senza dover andare a Ferrara che per molte donne, madri di famiglia, è difficile se non addirittura impossibile: "Con il coinvolgimento di altre associazioni del territorio – annunciano le insegnanti volontarie - si sta cercando di realizzare anche nel nostro comune i corsi previsti dal Ministero della Cultura necessari per l’ottenimento delle certificazioni di conoscenza della lingua italiana. Abbiamo instaurato un rapporto con la rappresentante del CPIA di Ferrara. Questi corsi, aperti a tutti, uomini e donne, andrebbero a colmare la grande richiesta attualmente presente nel nostro paese". Nel frattempo sono arrivati gli attesti di frequenza. Sono state 58, cui vanno aggiunte coloro che non hanno potuto raggiungere l’obiettivo minimo di frequenza per esigenze familiari, ma che hanno partecipato alla festa e dimostrato di voler appartenere al gruppo che studia. Le allieve, per la maggior parte sono provenienti dal Marocco ma anche dall’India, Albania, Tunisia, Bielorussia, Romania, Algeria, Moldavia. Alla festa sono stati invitati il sindaco Simone Saletti, l’assessore alla cultura Francesca Poltronieri.

cl.f.