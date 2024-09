Linguaggio, tecnologia e magia. É il festival Darsena Elettronica

Presentato, in municipio, il Festival Darsena Elettronica, manifestazione di musica, performance, talk dal 13 al 15 settembre al Molo Wunderkammer, via Darsena 57. In sala Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune, Leonardo Delmonte, presidente Basso Profilo aps, direttore Consorzio Wunderkammer, Oreste Montinaro, presidente Hpo, Paolo Maiarelli, dj/producer, responsabile produzione festival Darsena elettronica, Alfredo Alietti, docente sociologia Unife.

Il Festival sarà dedicato a ‘Linguaggio, tecnologia e magia’. Coinvolgimento di collettivi, artisti, practitioner, ricercatrici e ricercatori nazionali e internazionali. Darsena Elettronica è un progetto a cura di Basso Profilo. Partner sono il Comune, l’Università, l’associazione Lunarte (Ada collettivo informale), Hpo aps, Collettivo Cinetico, zic-zic aps. Location partner è il Consorzio Wunderkammer e media partner sono Krisis Publishing aps e Salgemma srls. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia la prenotazione. Il workshop con Karol Sudolski richiede iscrizione (massimo 15 posti disponibili). Il programma. Venerdi 13 settembre - Sala e Molo Wunderkammer, 15 Workshop Karol Sudolski; 21 Performance teatrale e live Av ada Collettivo, Forse una città. Mirages; 22,30 - 1,30 | DJ set e live visual Lady Maru, Loredana Antonelli. Il 14 sala e Molo Wunderkammer alle 15 Workshop Karol Sudolski, alle 16 Talk e screening Iocose & Vuk Ćosić, Silvio Lorusso & Silvia Dal Dosso, con proiezione di The Future will be weird AF di Silvia Dal Dosso; 19 Installazioni, Francesco Tosini Cielofuturo (film Av); Hpo (IT) (installazione) - A Scanner Darkly; 23 Live, Glass + Alibi.eu; Cortex of light; 24:45 DJ set, Inner lakes e Pol100. Il 15, sala Wunderkammer, 15-18 Installazione Francesco Tosini, Cielofuturo (film) 18-19,30 | Talk e screening Claudia Attimonelli su James G. Ballard: All That Mattered Was Sensation; 19:30 Talk Karol Sudolski; 20,30 Performance e installazione Collettivo Cinetico - |x| No, non distruggeremo Wunderkammer (performance) + cinetico4.4 (installazione).