L’investimento. Strade e cantieri, sei milioni nel piatto

Provincia, nuovi asfalti sulle strade per quasi sei milioni di investimento nel 2024. Nuovi asfalti lungo 41,2 chilometri di Strade provinciali, con un investimento di 5,8 milioni di euro. Sono i numeri in sintesi dei lavori di messa in sicurezza stradale che la Provincia sta realizzando – tra conclusi e in fase di ultimazione – nel corso del 2024.

I 5,8 milioni derivano in larga parte dai finanziamenti erogati tramite decreti ministeriali, tranne 500mila provenienti dalle risorse della gestione commissariale per i danni dell’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna e 420 mila dai fondi per le Aree interne. In questo secondo caso si tratta di parte dei 4,4 milioni finanziati dal Ministero infrastrutture per il periodo 2021-2025, che Provincia e Comuni interessati (Codigoro, Copparo, Goro, Jolanda, Mesola, Riva del Po e Tresignana) decisero nel dicembre 2021 di utilizzare per nuovi asfalti su 44 chilometri di 15 Strade provinciali. I lavori di messa in sicurezza in corso d’anno hanno riguardato nel quadrante viario del Basso Ferrarese le Sp 11 Ariano Mesola e 43 in territorio di Mesola, la 68 fra Codigoro e Mesola, sette tratti della 15 Via del Mare tra Jolanda di Savoia, Fiscaglia e Comacchio, quattro interventi sulla Sp 2 via Copparo, tutti in in territorio di Ferrara, la Sp 4 Copparo-Migliarino a Fiscaglia, sei interventi lungo la 28 Tresigallo-Jolanda di Savoia in territorio di Jolanda e lungo la Sp 54 Codigoro-Pomposa-Volano a Codigoro. Tra le opere nel settore Alto Ferrarese, i cantieri hanno riguardato: la Sp 7 di Zenzalino ad Argenta, cinque cantieri sulla 66 San Matteo della Decima fra Cento, Corporeno, Dosso, Roversetto e S. Agostino, tre interventi lungo la Sp 20 Ferrara-Formignana tra Pontegradella e Contrapò, in territorio di Ferrara, la Sp 29 Portomaggiore-Raffanello tra Voghiera e Ferrara, la numero 48 Portomaggiore-Argenta tra Portoverrara e Argenta.