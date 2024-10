Lions, Greta Bruni presidente: nuovo anche il consiglio

Nuovo presidente e nuovo consiglio del Lions Club Portomaggiore-San Giorgio si presentano. La nuova presidente, Maria Greta Bruni, ha aperto la nuova annata lionistica 2024-2025, ospitata nel ristorante "Il Presidio", a Quartiere. La serata conviviale ha avuto come ospite d’onore il professor Pietro Dalpiaz, fisico di fama internazionale, ex rettore dell’Università degli Studi di Ferrara e componente permanente nelle commissioni di ricerca del Cern di Ginevra. Ha intrattenuto i commensali parlato delle nuove frontiere dell’energia nucleare e di come e perché oggi si deve riconsiderare, a suo avviso, il nucleare come energia pulita a zero emissioni di CO2 che, grazie alle nuove tecnologie, accumula bassissime scorie radioattive residue, aumentando al contempo la sicurezza. Maria Greta Bruni è nel consiglio del Lions da diverso tempo, assieme al marito Gilberto Basaglia, che ha ricoperto anche il ruolo di presidente. Successivamente il nuovo presidente ha presentato il suo Consiglio formato dal past presidente Reinhold Gruber, primo vice presidente Stefano Castaldini, secondo vice presidente Silvana Pedot, segretario Lorenza Pocaterra, cerimoniere Enrico Guidi, tesoriere Gilberto Basaglia e presidente comitato soci il professor Mauro Tognon. Il programma della nuova annata lionistica è incentrato principalmente sulle esigenze del territorio. Sono stati elencati i progetti educativi di inclusione, come Kairos e il Poster della pace, da condividere con i dirigenti scolastici. Inoltre, è stato proposto il restauro di parti del santuario dell’Olmo partendo dal portone.