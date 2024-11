Lunedì la festa dell’unità d’Italia. Eventi nel capoluogo e frazioni

CENTO

Il 4 novembre, in tutte le località del territorio si festeggerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e ci saranno dunque celebrazioni a Cento, Alberone, Buonacompra, Casumaro, Corporeno, Dodici Morelli, Renazzo, Reno Centese, e nel quartiere di Penzale in città. "Il 4 novembre è infatti una data importante per l’Italia perché ricorda l’Armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918 – scrivono dal Comune - che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale". E’ lo stesso Esercito Italiano a ricordare che ‘il 4 novembre si festeggia in Italia per commemorare la vittoria nella Prima Guerra Mondiale e celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, data per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria, la tumulazione del "Milite Ignoto" e ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi’. Il programma delle celebrazioni vede a Cento alle 17.15 al Monumento ai Caduti, il raduno autorità, ex combattenti, associazioni, cittadini e la Banda "Giuseppe Verdi" per la benedizione della Corona, poi alle 17.30 spostarsi alla lapide al Palazzo Municipale, il discorso in piazza del sindaco e alle 18 la messa in San Biagio. In frazione, il ritrovo al Monumento ai Caduti e la benedizione della Corona a Reno Centese sarà alle 8.30, ad Alberone alle 9, a XII Morelli alle 9.30, a Corporeno alle 10, a Renazzo alle 10.45, a Buonacompra alle 11.15, a Casumaro alle 11.45 e a Penzale alle 15.