Magazzino agricolo in fiamme. Vigili del fuoco al lavoro tutta notte

Incendio nel buio a un edificio agricolo nelle campagne tra Scortichino e Gavello. E’ successo mercoledì sera dopo le 19.30, in una strada difficile da raggiungere anche dai mezzi dei pompieri, parallela a via Cimarosa. L’immobile, un magazzino utilizzato come deposito di materiale agricolo di una grande azienda di allevamento, è ora inagibile. L’allarme è arrivato da un passante che ha visto le fiamme alzarsi dal tetto. Immediata la chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco. Ma ormai il fuoco aveva ‘covato’ all’interno dell’edificio, bruciando tutto il materiale che si trovava e arrivando fino al tetto, danneggiando fortemente le strutture portanti. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Nel magazzino infatti non c’era l’allacciamento alla corrente elettrica e non è ancora chiaro da dove sia partita la prima scintilla, quella che ha innescato l’incendio.

Un lavoro difficile e impegnativo per i vigili del fuoco arrivati sul luogo. Il fuoco infatti aveva ormai raggiunto il tetto e potevano entrare solo dal portone frontale.

Sul luogo, allertata dalla centrale di Ferrara, è arrivata immediatamente la squadra dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, che hanno operato con tutta l’attrezzatura a loro disposizione. Le fiamme erano altissime. Un lavoro che è poi continuato fino all’1.30, nel cuore della notte, per la messa in sicurezza. Fortunatamente non c’erano case abitate ed edifici vicini. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nelle indagini del caso.

Claudia Fortini