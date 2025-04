Malore in spiaggia. Muore a 12 anni in gita con la famiglia

Era in spiaggia con la sua famiglia, originaria di Modena, ai lidi ferraresi. All’improvviso Giada, 12 anni, è stata colta da un malore. Sul posto sono accorsi in pochi istanti i sanitari del 118, con automedica e ambulanza. All’ospedale hanno tentato di tutto, ma per Giada Fratucello non c’è stato nulla da fare. La ragazzina è deceduta dopo l’arrivo in ospedale nonostante i sanitari abbiano tentato per due ore di rianimarla. Sono in corso accertamenti per capire se la giovane fosse affetta da qualche patologia.