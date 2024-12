Manutenzione del verde e cimiteri. Servizi affidati a Cmv per nove anni

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale sono stati approvati i contratti per l’affidamento in house, per la durata di 9 anni, dei servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e attività di sgombero neve, manutenzione del verde pubblico, disinfestazione e servizi accessori e, infine, di concessione dei servizi cimiteriali. "Si tratta di una decisione importate, che conferma e rafforza il ruolo della società partecipata quale braccio operativo dell’amministrazione – dice l’amministratore di Cmv Alessandro Pirani (nella foto) – strumento di efficienza, attraverso il quale raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico per il funzionamento dei servizi al cittadino". Comunità, coinvolgimento, cura "sono le parole chiave cui si ispira l’azienda – prosegue Pirani - Sono felice che l’amministrazione ci confermi la sua fiducia dandoci, grazie a questa continuità, la possibilità di investire ancora di più nella produzione di servizi e di lavoro di qualità". Cmv si racconta a soci e partner. "Il tutto nel segno della massima trasparenza – conclude l’amministratore –, il 20 dicembre, nella sede di Cento, insieme a soci e partner operativi saranno presentate l’andamento aziendale e le prospettive future nel tradizionale scambio di auguri in occasione della giornata della trasparenza".

l. g.