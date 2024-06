Mare in fiore da Oscar. Eden Plantae premiata nel nome di Sauro

Mare in fiore, bagno di folla. Con oscar ai signori del pollice verde. Al termine della manifestazione che ha portato agli Estensi centinaia di persone un riconoscimento al miglior vivaista. Ha alzato al cielo il premio, intitolato a Sauro Fioravanti, la ditta Eden Plantae di Irene Mattetti. Al settimo cielo Marcella Fioravanti, commerciante, ancora euforica per il bel risultato colto con la manifestazione che punta a dare nuova vita ad uno dei sette lidi. Un fiume di gente tra bancarelle e stand. Anche il tempo ha baciato l’iniziativa, la pioggia ha concesso una tregua proprio in quesi giorni. Successo che la commerciante dedica ancora una volta al padre Michele Fioravanti, che tutti conoscevano con il nome di Sauro. Per anni presidente del consorzio commercianti degli Estensi, aveva inventato la manifestazione. Poi lui è scomparso, infinito il dolore della figlia. La manifestazione ha cominciato ad annaspare, con il Covid si è fermata, rischiava di andare in fumo un sogno. Marcella, grazie al sostegno dell’attuale presidente Adamo Pavan e del Comune, è riuscita nell’impresa. E’ sbocciato di nuovo un ’Mare in fiore’.