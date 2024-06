Marina degli Estensi, il porto compie 30 anni

Il porto turistico Marina degli Estensi festeggia oggi a Lido degli Estensi il suo 30° compleanno dedicando una speciale serata a diportisti e amici. I lavori per la realizzazione del Marina, iniziarono il nel giugno 1993 grazie alla passione e alla caparbietà del Commendatore Cesare Felletti Spadazzi oltre che dagli allora suoi soci nella società costruttrice Febema incorporata successivamente nella società di gestione denominata appunto "Il Porto Marina degli Estensi". L’impresa fu quella di fare entrare il mare in un vecchio campo di grano e l’ultimo diaframma di terra, tra il canale di Porto Garibaldi e il Marina degli Estensi, si ruppe il 22 maggio del 1994; dopo circa 25 giorni, necessari affinché il bacino lentamente si riempisse, la prima barca entrò il 14 giugno del 1994 e a bordo vi era Marco Antonio, il figlio di Cesare, al timone l’Ingegner Francesco Prinzivalli di Ferrara che aveva curato il progetto della parte propriamente nautica e Nora Carli, attuale amministratrice della società. A seguito di una vertenza mossa dalla società Febema nei confronti dello Stato, che si concluse con sentenza della Corte di Appello di Bologna nel febbraio 2003, fu riconosciuta al Marina la non demanialità dell’intera area. Per il Marina degli Estensi fu possibile così vendere posti barca in piena proprietà così come avviene per un qualsiasi bene immobile, dribblando i limiti imposti dalla direttiva Bolkestein che impongono la messa a gara delle concessioni. L’area interessata dal Porto è di 110mila metri quadrati e l’investimento iniziale fu vicino ai 22 miliardi di lire; furono scavati circa 160mila metri cubi di sabbia per creare un bacino portuale di 34mila metri quadrati in cui vennero alloggiate 1.680 tonnellata di palancole in acciaio provenienti dalla Germania, oltre a 2.200 metri cubi di calcestruzzo. Il porto turistico Marina degli Estensi (ora Marina Estensi Resort) può ospitare 300 imbarcazioni, da 8 a 25 metri di lunghezza con possibilità sia di vendita sia di locazione del posto barca, locazione con pernottamento di imbarcazioni con o senza skipper, noleggio gommoni e biciclette. Il Marina Resort è posto a 700 metri dalla costa e le sue acque non risentono minimamente delle tanto temute mareggiate e la sua collocazione, consente escursioni di rara bellezza. "Il porto – spiega Nora Carli - è una struttura che arricchisce l’offerta turistica; la nuova visione è prendere atto che il porto va interpretato e vissuto non come meta, ma come punto di partenza verso le aree di interesse che il territorio retrostante offre".

Giorgio Costa