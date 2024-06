Messa in ricordo della maestra Paola

Domani alle 18 nella chiesa parrocchiale Beato Tavelli da Tossignano in via Comacchio 260 verrà celebrata una messa in memoria della maestra Paola Modonesi. A due anni dalla sua scomparsa amiche e colleghe vogliono ricordarla insieme alle famiglie e ai bambini e alle bambine che ormai ragazzi e ragazze la pensano ancora. "L’amore per il suo lavoro considerato da lei una vera missione, la sua solarità, l’altruismo e il pensare sempre positivo hanno fatto di Paola un esempio da seguire per chi ha avuto la fortuna di starle accanto" ricordano amici e colleghi.