Meteorite, il francobollo ci sarà dal 21 luglio

RENAZZO

Era stato annunciato e ora finalmente c’è la data di emissione del francobollo dedicato alla Meteorite Renazzo. Se ne era parlato a gennaio con tanto orgoglio in occasione delle celebrazioni del bicentenario della caduta del preziosissimo meteorite divenuto speciale capo stipite delle condriti carbonacee dalle quali poi si è potuto dire che la vita arriva dalle stelle. "Come referente per l’emissione del francobollo nella serie tematica del patrimonio naturale e paesaggistico, ieri mi è arrivata la comunicazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che l’uscita sarà domenica 21 luglio – dice Fabio Rabboni, presidente del Circolo culturale numismatico centese - La data era stata proposta dall’amministrazione comunale per farla coincidere con una delle giornate della Fiera delle Pere. Ora il Ministero e il poligrafico vorranno documenti, foto e immagini tra le quali sceglieranno quella da mettere sul francobollo e in tutto il materiale collaterale edito da Poste Italiane come cartoline, folder e tessere filateliche. Sarà il corollario delle manifestazioni per il bicentenario della caduta della meteorite, a perenne ricordo di questo avvenimento". Tanta gioia anche per gli Astrofili Centesi che si sono dati davvero molto da fare per le celebrazioni a gennaio, tra conferenze, ospiti illustri, ricercatori, astronauti, la posa di un totem a Renazzo e l’esposizione in Pinacoteca della meteorite originale, per la prima volta uscita dal museo di Bologna. A muoversi per la richiesta, è stata anche Meteorititalia, una associazione che si è data tanto da fare già da maggio dello scorso anno. "Che sia stato concesso un francobollo è qualcosa di veramente particolare. E’ stata riconosciuta l’importanza", commenta Thomas Mazzi degli Astrofili.

Laura Guerra