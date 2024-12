Musica con tradizione partenopea. Serata domani al Teatro Arena

Il Capodanno a Codigoro si accenderà con le melodie della tradizione musicale partenopea, proposta dalla nuova formazione ‘Napoli Band’ al teatro comunale Arena domani dalle 18. Sul palco i fondatori della Napoli Band ovvero Davide Rossi (primo mandolino), Sandro Ronconi (secondo mandolino), Enrico Pandolfi (percussioni), Romano Squarzoni (tastiere e pianoforte) e Sabina Saletti (voce). La formazione musicale proporrà brani leggendari della tradizione napoletana da "O sole mio" a "Torna a Surriento", passando per "Funiculì Funiculà" a "Malafemmena" di Totò, sino a "Napule è" di Pino Daniele. Il concerto vuole essere un tributo alla musica classica napoletana, un viaggio emozionante tra melodie senza tempo ed atmosfere partenopee, senza trascurare la solidarietà. Lo spettacolo, il cui costo d’ingresso è di 5 euro, oltre a celebrare un repertorio musicale che ha portato il nome dell’Italia nel mondo, prevede che l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Napoli Band è un gruppo fondato recentemente, dopo lo scioglimento del Gruppo Mandolinistico Codigorese, scioltosi per mancanza di ricambio generazionale dopo aver festeggiato in bellezza il suo cinquantesimo compleanno. Dai celebri classici a brani che raccontano storie di passione e tradizione, il concerto si pone come un ponte tra passato e presente, omaggiando una delle culture musicali più amate al mondo. Il concerto è organizzato dall’Associazione Volano Borgo Antico, in collaborazione con Napoli Band, col sostegno del ristorante "La Baracca di Volano" e patrocinio del comune.

cla. casta.