Musica sacra in San Giorgio. Canti mariani dal ‘500 con il coro Euphoné

Nell’ambito della festa della Madonna del Salice, organizzata dalla Parrocchia di San Giorgio, stasera alle 20.30 appuntamento con il coro da camera Euphoné diretto dal maestro Silvia Marcolongo, che proporrà nella suggestiva cornice della basilica di San Giorgio fuori le mura il concerto-preghiera intitolato ‘In Honore Mariae Virginis’. Un percorso incentrato sulla figura di Maria, attraverso il quale ci si potrà avvicinare al mistero e alla bellezza della sua vita e alla profondità del suo essere attraverso il sapiente intreccio tra musica, immagine, poesia e letteratura.

Il programma del concerto, eseguito con unanime consenso lo scorso maggio nelle chiese di San Giacomo Apostolo e Santa Caterina Vegri, è costituito da una silloge di brani polifonici mariani dal Cinquecento ai giorni nostri, cui fanno da ideale corollario le poesie di Alda Merini e Trilussa, le riflessioni di Papa Giovanni Paolo II e del Cardinal Newman, gli scritti di Erri de Luca e Chiara Lubich, e le opere d’arte di Gaetano Previati, Giambattista Tiepolo, Diego Vélazquez, Marc Chagall, William Bouguereau, Salvador Dalì. "Un viaggio con lo spirito e il corpo, con l’anima ed i sensi, con la fede e la razionalità attorno a colei che, con il suo sì al Signore, è diventata faro di speranza e porto sicuro per milioni di credenti" spiegano gli organizzatori. La presentazione e le letture sono a cura di Magda Iazzetta e Sabrina De Maddis, mentre la ricerca e la presentazione delle opere d’arte è a cura di Antonio Ventarola. Il Coro da camera Euphoné, si propone di esplorare il repertorio polifonico sacro e profano dal tardo Seicento al Novecento, scegliendo via via i temi attorno ai quali costruire i propri concerti. Negli anni ha tenuto diversi concerti, anche nell’ambito della stagione del Ridotto del teatro Claudio Abbado e di altre importanti rassegne musicali. È diretto sin dalla sua fondazione da Silvia Marcolongo, diplomata in Canto lirico e pianoforte al conservatorio Girolamo Frescobaldi, e laureata in Musicoterapia a Bruxelles. L’ingresso al concerto ‘In Honore Mariae Virginis’ è libero.