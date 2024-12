Natale di paura. Lite in condominio con lama e spranga

È stato un Natale di paura quello vissuto nel pomeriggio di mercoledì in una palazzina del centro. Festeggiamenti e pranzi sono stati interrotti all’improvviso da urla, spintoni e dallo spuntare di un coltello e di una spranga. Solo per un soffio – e grazie all’intervento tempestivo della polizia di Stato – la situazione non è degenerata e tutto si è risolto senza feriti. La cronaca di un Natale movimentato inizia dopo pranzo. Nell’androne del condominio scoppia una lite. Da una parte c’è una coppia e dall’altra un uomo, tutti residenti nella palazzina. In mezzo, un banale bisticcio per questioni di vicinato, come tanti se ne verificano. Stavolta, però, le cose sono andate in maniera diversa. I toni si sono rapidamente alzati e i litiganti sono arrivati alle vie di fatto. Urla, qualche spintone. Poteva finire lì, ma così non è stato. La tensioni si sono ulteriormente esacerbate e, al culmine della discussione, sono spuntati un coltello e una spranga, utilizzati per minacciarsi reciprocamente. Proprio mentre la situazione sembrava ormai sfuggita al controllo, è arrivata la chiamata al 113. Sul posto si sono precipitate le volanti, che hanno riportato la situazione alla calma e sequestrato lama e bastone. Dei fatti è stata informata l’autorità giudiziaria.

L’intervento per la lite in condominio è stato l’evento più significativo dei due giorni di controlli svolti dagli uomini della questura tra vigilia e Natale. Durante i servizi, che hanno messo sotto la lente le aree più delicate, dal centro storico al Gad, sono state identificate complessivamente 36 persone di cui sei con precedenti di polizia e controllati sedici veicoli. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno trovato sotto un’autovettura parcheggiata in corso Piave un involucro contenente circa cinquanta grammi di hashish. La droga è stata recuperata e posta sotto sequestro. I servizi di controllo proseguiranno per tutto il periodo delle festività.

f. m.