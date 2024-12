Negati i domiciliari al barista imputato

Mauro Di Gaetano rimane in carcere. Alla vigilia di una nuova udienza in corte d’Assise per l’omicidio del 43enne Davide Buzzi, avvenuto il primo settembre dell’anno scorso al bar Big Town di via Bologna, si apprende del provvedimento dei giudici in risposta alla richiesta dei domiciliari avanzata la scorsa udienza dalla difesa dell’imputato (l’altro imputato, Giuseppe Di Gaetano, è invece già ai domiciliari). Secondo la corte non ci sarebbero elementi nuovi tali da consentire un mutamento di misura cautelare. Il caso tornerà in aula domani.