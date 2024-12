"Nel nuovo Pug non c’è vera rigenerazione"

Il Movimento 5 Stelle torna a sollevare alcune osservazioni critiche in merito al Piano Urbanistico generale. In particolare, i rilievi dei pentastellati riguarda la gestione degli spazi urbani. "Uno dei principali problemi – scrivono i 5Stelle in una nota – riguarda la rigenerazione urbana, basata su incentivi ai privati mediante accordi operativi tra pubblico e privato. Questi interventi vengono favoriti attraverso agevolazioni fiscali, volumetriche e procedurali, ma tale approccio espone il Comune a situazioni potenzialmente problematiche. Un caso emblematico è quello dell’impianto a biometano di Villanova". "La gestione delle aree dismesse – prosegue – rappresenta un altro punto critico, spesso esposto al rischio di speculazioni. Ad esempio, l’ex zuccherificio Sfir di Pontelagoscuro sarà affidato a un privato per la creazione di un hub per il noleggio di autoveicoli, senza le necessarie valutazioni ambientali. Analogamente, per l’ex distilleria di via Turchi, situata in una zona industriale dismessa e bisognosa di bonifica, è previsto un accordo urbanistico controverso". Anche la gestione del verde urbano e della mobilità sostenibile presenta "diverse lacune". Il Parco Nord, definito “parco urbano”, "è destinato ad attività generiche di tempo libero senza precisi vincoli paesaggistici, mentre mancano progetti per la creazione di nuove oasi verdi urbane che possano mitigare il calore e migliorare il benessere collettivo". Non solo. Secondo i grillini " l’assenza di una rete ciclabile strutturata continua a ostacolare lo sviluppo di una mobilità sostenibile, impedendo di offrire una reale alternativa al traffico su gomma".