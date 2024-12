Nella morsa del maltempo. Alberi caduti sulle strade. Traffico in tilt e disagi

Nuovi danni per le raffiche di vento e il maltempo, nel Ferrarese. È la volta delle zone di Cento, Portomaggiore e delle vie Pomposa e Comacchio a Ferrara, dove i Vigili del Fuoco ieri pomeriggio hanno effettuato interventi di messa in sicurezza e rimozione di alberi e pali Tim che sono caduti sulla sede stradale, arrecando disagi alla viabilità.

Fortunatamente, nessun ferito, nonostante le piante siano caduti anche sulla Superstrada. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato conseguenze più gravi. Per fortuna gli automobilisti della provincia si sono attenuti alle indicazioni dei giorni scorsi, in cui la Protezione civile regionale invitava a usare l’auto soltanto se strettamente necessario. "Utilizzare la massima prudenza – recitava il dispaccio – e limitate gli spostamenti in auto se non strettamente necessari".

E ancora: "I rischi ai quali si può essere esposti in questi casi sono quelli di caduta alberi, tegole e cavi che possono invadere la carreggiata stradale e creare situazioni di pericolo improvvise e imprevedibili". Il leitmotiv, ieri, è stato lo stesso in tutta la provincia: un forte vento e la pioggia con raffiche intense hanno causato la caduta di alberi su strade e danni alle linee elettriche, impegnando i vigili del fuoco in 70 interventi, soprattutto per rimuovere ostacoli pericolosi. La superstrada è stata fra le più colpite con alcuni pali caduti sulla carreggiata. I pompieri sono intervenuti immediatamente per ripristinare la viabilità. Le zone più colpite, come detto, sono state Cento al confine con il Bolognese e Portomaggiore. Anche qui superlavoro per i vigili del fuoco del distaccamento locale.

A Ferrara vicino al centro si è verificato qualche allagamento a causa della pendenza delle strade, ma che si è risolto nel giro di qualche ora. Il maltempo ha causato anche il rinvio di molte partite di calcio minore, a causa dei campi impraticabili. Verso le 20 di ieri finalmente la tregua: i vigili del fuoco non hanno più ricevuto chiamate relative agli alberi caduti sulle strade della provincia.