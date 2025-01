Notaio e accademico della cucina: "Ecco il vero ragù alla bolognese"

Notaio negli atti e ai fornelli. Protagonista è il ragù alla bolognese. Per mercoledì 19 febbraio alla Salumeria Tartari di piazza Garibaldi si prepara un evento. Massimo Esposito, notaio a Bondeno, ha redatto l’atto notarile della ricetta del ‘Ragù alla bolognese’ che è stato depositato alla Camera di Commercio di Bologna. Due anni fa infatti, l’Accademia Italiana della cucina, dopo lunghe e approfondite ricerche di un comitato di studi, aveva cambiato il testo di riferimento della ricetta del ‘Ragù alla bolognese’ che risaliva a quarant’anni prima, rinnovandolo. Ad oggi, proprio il testo dell’atto redatto dal notaio che ha lo studio a Bondeno, è la ricetta per eccellenza.

Ecco dunque che Massimo Esposito, nel doppio ruolo di notaio e di accademico della cucina, per la prima volta a Bondeno, si lancia in un’impresa che lo vede preparare in prima persona il ‘vero ragù alla bolognese’ e presentarlo ufficialmente tra ‘sapori, saperi e parole’ da autorevole relatore, così come studiato e depositato agli atti. "Farò ovviamente una mia versione della ricetta – precisa – perché di fatto ciascuno ha la sua versione. La ricetta è una base universale per chiunque, in tutto il mondo, voglia cucinare il vero ragù alla bolognese. Sono consentite varianti e ciascuno può aggiungere o togliere".

Il condimento, che incorona sulle tavole di oggi le tagliatelle, i maccheroni, gli gnocchi, i cappellacci solo per citarne alcuni, e ricorda i sapori dei piatti che preparavano le nonne, ha dunque anche una sua identità notarile, depositata alla Camera di Commercio, che ne custodisce la ricetta. Una ricetta da diffondere e condividere per poterla trasmettere ai giovani e alle nuove generazioni. Ancora una volta la cucina si fa arte valorizzando la tradizione che continua ad incantare chiunque si sieda a tavola di fronte ad un bel piatto di pasta al ragù. Un rito culinario che si tramanda di generazione in generazione, perché la buona tavola riunisce le persone e crea nuove amicizie.

Claudia Fortini