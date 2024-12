Note dall’Australia. È il tour dei cantori

Appuntamento d’eccezione in programma sabato, alle 16,30, presso la Basilica Concattedrale di San Cassiano nel comune di Comacchio. "Avremo l’onore di ospitare – dicono gli organizzatori dell’evento nel segno della musica – la Schola della Cattedrale di San Patrizio di Melbourne (Australia) che offrirà alla cittadinanza l’ormai tradizionale Elevazione Musicale di Natale, dal titolo ’Rejoice in the Lord!’. Questo evento, che è stato patrocinato dal Comune di Comacchio, si è reso possibile grazie alla collaborazione tra la parrocchia di San Cassiano e il Maestro Wladimir Matesic, professore ordinario della Cattedra di Organo presso il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, con il quale è stata avviata già da alcuni anni una proficua collaborazione". Questo prestigioso coro, composto da soli ragazzi, presta assiduamente servizio liturgico nella Cattedrale dal lontano 1939, e ad oggi conta circa 40 membri frequentanti il St Kevin College di Melbourne. L’appuntamento in programma a Comacchio si inserisce nell’ambito di una tournée in occasione della quale una rappresentanza di 15 coristi farà tappa anche in Europa: Salisburgo, Vienna, Venezia, Comacchio, Assisi e Roma. La Schola presenterà durante il concerto un programma che permetterà di viaggiare attraverso i secoli e i continenti, dagli antichi brani australiani fino a quelli europei che sono a noi contemporanei, fondendosi e creando i propri suoni con risonanze appartenenti a culture differenti. Infatti accompagneranno le voci dei cantori il suono dell’organo e lo yidaki, si tratta di un tipico strumento australiano. Un’occasione eccezionale da non perdere per essere accompagnati dentro al mistero dell’Incarnazione attraverso la musica sacra, linguaggio privilegiato e luogo di trasmissione della fede che unisce tutti i popoli e le culture da un capo all’altro del mondo.