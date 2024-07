Notte Rosa: la città si illumina: "Il divertimento dura un weekend"

Notte Rosa non solo in riviera. Anche la nostra città ha la sua ‘Notte Rosa’. Una notte "diffusa", che inizia venerdì 5 luglio e termina domenica 7. Una tradizione ormai consolidata porterà anche quest’anno il capodanno dell’estate tra le mura estensi, con una serie di eventi pensati per cittadini e turisti, che il prossimo weekend potranno vedere il Castello, la fontana di piazza della Repubblica e Porta Paola illuminati di rosa. Così, tutta la città – enti pubblici e privati in testa, insieme ai monumenti – partecipi all’iniziativa. Si comincia venerdì 5 luglio con il Ferrara Summer Festival che presenta ‘La notte dei format’: si tratta di un evento a ingresso gratuito (necessaria una preiscrizione), che a partire dalle 17, in piazza Ariostea, farà ballare il pubblico al ritmo dei migliori format musicali in circolazione, con musica degli anni Novanta, Duemila e dell’ultimo decennio. Venerdì e sabato, poi, Porta Paola (Centro di documentazione sulle Mura) rimarrà aperta gratuitamente dalle 18 alle 23, offrendo in collaborazione con Strada dei Vini e dei Sapori, la possibilità di scoprire la storia delle mura cittadine. Ancora, sabato 6 luglio, anche il Castello estense rimarrà aperto dalle 19,30 alle 23,30 (ultimo ingresso ore 22,30), con una speciale tariffa unica di ingresso di 5 euro, oltre ad eventuali 2 euro aggiuntivi per la salita sulla Torre dei Leoni. Per chi volesse approfondire la storia del monumento, alle 21,30 partirà una visita guidata promossa da InFerrara, acquistabile sul sito inferrara.it o allo Iat del Castello. Nella stessa modalità si può acquistare anche il biglietto per partecipare al ’Pink Bike Tour’ della serata di sabato. Con la propria bicicletta, e insieme a una guida, si percorrerà un itinerario ricco di curiosità, aneddoti e storia, dal centro cittadino fino alla Darsena, dove ci si potrà fermare al MangiaFeExpo per un drink o uno spuntino. I festeggiamenti per la Notte Rosa ferrarese si chiuderanno al calare di Venere e al sorgere del sole, nella certosa monumentale, per il tradizionale concerto all’alba. Protagonista sarà l’acclamata pianista Gile Bae, tra le interpreti più brillanti della sua generazione, che offrirà un recital per pianoforte solista. L’evento è organizzato da ’Ferrara Tua’, con la direzione artistica di Ferrara Musica. Infine, la novità di quest’anno: per la Notte Rosa, attraverso l’azione di InFerrara, sono stati coinvolti anche gli esercizi commerciali del centro storico, invitati a dare vita a speciali iniziative, in bar, ristoranti e negozi della città, creando cocktail speciali, portate e allestimenti in tema "rosa". "In questi anni, come città, anche per il fatto di essere rappresentati dal sottoscritto nel cda di Visit Romagna, siamo riusciti a ritagliarci un ruolo importante nella Notte Rosa, evento storicamente più legato alla riviera – afferma l’assessore al turismo, Matteo Fornasini –. Riteniamo possa essere occasione, anche per una città d’arte, per promuoversi e valorizzare il proprio territorio". Sul coinvolgimento dei privati, si esprime Patrizia Guidi, di InFerrara: "non abbiamo solo organizzato esperienze tradizionali per visitatori e turisti. Ci siamo spinti oltre: con le associazioni di categoria, abbiamo coinvolto alcuni esercizi commerciali della città, che hanno aderito con piacere". "Perché la Notte Rosa sia sempre più un successo – chiosa Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua – serve che anche i soggetti privati portino alla città qualcosa in più: siamo così in grado di offrire un divertimento a 360 gradi, che parte venerdì e finisce domenica all’alba".

Francesco Franchella