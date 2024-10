Nuova antenna, flash mob in via Frutteti

"Antenne telefoniche che spuntano come funghi nella zona est della città, il Comune non è dalla parte dei cittadini". E’ il grido d’allarme che arriva da alcuni residenti dell’area di via Caldirolo-Frutteti-Borgo Punta, che si sono riuniti nel "Comitato Antenne Caldirolo" per denunciare la proliferazione delle cosiddette stazioni radio base nella parte est della città (foto d’archivio). La denuncia arriva dopo l’avvio di un nuovo cantiere per l’installazione di un’antenna in via Frutteti su suolo privato, a meno di 200 metri da quella già esistente sulla rotatoria Caldirolo-Turchi. "Nel giro di pochi mesi – dicono i residenti – nell’area est di Ferrara sono state installate due antenne alte come palazzi di dieci piani a pochissima distanza dal parco delle Mura. La nuova stazione di via Frutteti comporterà un aumento dell’inquinamento elettromagnetico con potenze e frequenze di emissione per il 5G più alte di quelle a cui siamo normalmente esposti con le attuali reti. In più, l’installazione di queste antenne a pochi passi dalle abitazioni private comporta spesso una svalutazione dell’area e degli immobili prospicienti". Il comitato denuncia il disinteressamento dell’amministrazione comunale. "Abbiamo ottenuto un incontro col vicesindaco Balboni nel quale abbiamo contestato che i cittadini non sono stati informati preventivamente dell’installazione come prevederebbe la legge 30 regionale. Riteniamo che l’amministrazione non abbia fatto abbastanza per frenare la proliferazione incontrollata di questo tipo di impianti". Domenica pomeriggio è previsto un flash mob da parte dei residenti nei pressi

del cantiere della nuova antenna di via Frutteti.

j. c.