Nuova mensa da mezzo milione: "La priorità è investire sulla scuola"

Inizieranno il prossimo mese i lavori per la realizzazione di una nuova mensa scolastica presso la scuola primaria "Mario Capuzzo" di Pontelangorino a Codigoro. Il progetto illustrato con grande dovizia da particolari, da Michele Gualandi, dirigente comunale, dal sindaco Sabina Alice Zanardi alla presenza della dirigente scolastica Adriana Naldi, gli assessori Graziella Ferretti, Simonetta Graziani, alcuni consiglieri comunali e tanti genitori dei 93 alunni che frequentano la scuola. Uno spazio luminoso di 200 metri quadri più altri 50 per locali vari nel quale potranno mangiare tutti assieme 114 alunni rispetto all’attuale situazione in cui la mensa era stata ricavata in un’aula dove si alternavano su tre turni, nei due giorni di rientro, per mangiare. Una spesa di 550mila euro di cui quasi il 10% cofinanziati dal comune di Codigoro per un nuovo edificio costruito attaccato a quello esistente quasi completamente autonomo come produzione di energia grazie ai 30 pannelli solari ed alla pompe di calore.

Pannelli che produrranno energia sempre e quindi riutilizzabile in vari modi dall’amministrazione comunale quando non servirà per la mensa. La ditta che ha vinto all’appalto e dovrà concludere i lavori al massimo entro 10 mesi, ma si ipotizza anche prima è la Sc di Caserta. Fruiranno della nuova struttura le cinque classi della scuola primaria mentre il primo cittadino ha sottolineato la grande attenzione che viene riservata all’istruzione. Il sindaco Alice Zanardi ha rimarcato "gli investimenti che riguardano oltre la mensa un nuovo polo dell’infanzia per 6 milioni, una nuova palestra a Codigoro su due piani per 2,5 milioni, l’unica finanziata in tutta la Regione".

E ancora: "Siamo anche l’unico Comune che non fa pagare la mensa ed il trasporto scolastico – ha aggiunto – e da due anni spendiamo da 30 ai 50 mila euro per pagare i libri di testo alle famiglie dei ragazzi che frequentano le medie. Complessivamente per la scuola, compreso il nuovo Campus Delta al polo scolastico superiore dove verranno creati laboratori e servizi extra scolastici con anche un bar all’interno nel Campus – ha concluso Zanardi – si investiranno 20 milioni di euro".

cla. casta