Nuovo bando per il palazzetto del tennis

Il Comune di Copparo ha candidato il palazzetto del tennis e gli spazi circostanti al Bando per la concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale. La struttura è già oggetto di interventi di miglioramento sismico: in questo 2024 sono partiti i lavori, finanziati con un contributo regionale di 700mila euro, di miglioramento sismico e sostituzione degli infissi. Ora, la nuova progettazione mira alla ristrutturazione del volume degli spogliatoi esistenti, alla riqualificazione energetica del palazzetto, mediante la sostituzione del generatore di calore, ed esternamente punta all’ammodernamento dell’area con nuove superfici di gioco e illuminazione notturna.

Nello specifico si realizzeranno un campo da tennis e una nuova tensostruttura che possa ospitare un campo da padel e uno spazio fitness. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione della comunità un centro sportivo completo nell’offerta sportiva, accessibile a tutti, sicuro ed energeticamente efficiente. Il progetto rientra in un piano di recupero dell’intero quartiere, che l’amministrazione ha iniziato da alcuni anni con la posa del manto in erba sintetica nell’antistadio comunale, il rifacimento della pista di atletica leggera e dell’impianto illuminazione dello stadio, la riqualificazione degli impianti e delle coperture della piscina comunale.