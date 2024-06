Nuovo incarico a Torino per Ciotti

Il dottor Emanuele Ciotti (nella foto), direttore sanitario dell’Azienda Usl di Ferrara, è stato nominato direttore sanitario della Città della Salute di Torino. L’incarico prende avvio il primo agosto prossimo e ha durata di tre anni. "Sono orgoglioso di questo nuovo incarico che rappresenta un ulteriore salto di qualità nella mia carriera: dopo anni di esperienza in Italia e all’estero, poter dirigere una delle più grandi e importanti Aziende ospedaliere italiane, quale la Città della Salute rappresenta una nuova sfida che ho ritenuto di cogliere – spiega il dottor Ciotti –. Non si è trattato comunque di una scelta facile. A Ferrara ho trovato un ambiente splendido, stimolante, innovativo, grazie in particolare alla direttrice Monica Calamai, che ringrazio per l’opportunità che mi ha dato, scegliendomi nel 2020 come direttore sanitario, e per tutto quello che ho potuto imparare da lei. Quella ferrarese è stata la mia prima esperienza come direttore sanitario e resterà per sempre un momento fondamentale della mia crescita".