Nuovo punto Urp alla Casa Comunità

Alla Casa della Comunità di Comacchio, da lunedì, aprirà un nuovo punto Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) dell’Azienda Usl di Ferrara per ampliare gli sportelli di ascolto e accoglienza dei cittadini presenti sul territorio. Il servizio sarà operativo nelle giornate del lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 con libero accesso, e il venerdì solo previo appuntamento. La sede, che già accoglie il Tribunale per i Diritti del malato e l’associazione Avis, è collocata al piano terra, lungo il corridoio cui si accede dalla prima porta a sinistra della Cappella. L’ufficio sarà debitamente identificabile tramite apposita segnaletica. "Si ricorda che l’Ufficio relazioni con il pubblico ha il compito di facilitare la comunicazione tra l’Azienda Sanitaria e i cittadini – spiegano dall’Ausl di Ferrara -. Ad esso sono collegati Punti informativi, front office e sportelli dedicati, allo scopo di informare i cittadini sui servizi erogati e sulle modalità di fruizione e accesso alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali dell’Azienda Usl di Ferrara". È possibile rivolgersi all’Urp per presentare segnalazioni di disservizio o di encomio, esprimere osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei sevizi erogati.