Oggi gli open day della scuola per ragazzi dai 13 ai 18 anni

Dalle 17 alle 19 di oggi si svolgerà l’open day del Centro Preformazione Attoriale (Cpa). L’incontro si terrà negli spazi del consorzio Factory Grisù di via Poledrelli 21. Il Centro Preformazione Attoriale è la prima scuola di teatro, cinema e televisione in Italia pensata per i ragazzi dai 13 ai 18 anni che sognano, un domani, di svolgere un mestiere legato al mondo dell’arte teatrale e cinematografica. La scuola è triennale e prevede due lezioni a settimana da due ore ciascuna. Le lezioni del primo anno si svolgono da metà ottobre a metà giugno, mentre quelle del secondo e terzo anno iniziano già a metà settembre. Argomenti del primo anno sono improvvisazione e recitazione teatrale, teatro corporeo e sensoriale, recitazione davanti alla telecamera e dizione. Al termine verrà realizzato uno spettacolo.

Il secondo anno è incentrato su recitazione e improvvisazione applicata al testo, costruzione di un cortometraggio e spettacolo finale. A chiudere il ciclo triennale saranno materie come improvvisazione, costruzione del backstage, lavoro sul personaggio e di nuovo spettacolo finale. La scuola, fondata da Stefano Muroni, è diretta artisticamente da Massimo Malucelli e fa parte della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema. Ad implementare il programma dell’11° anno del Cpa ci saranno lezioni di videoteatro e di recitazione in inglese; due ulteriori tasselli per rendere più internazionale il percorso formativo.