Oggi in Aula mercato coperto e lavori sui ponti

Nuova seduta del Consiglio comunale quella in programma per oggi alle 15, nella sala consiliare di piazza Municipio e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Soffritti. Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente, un question time, l’esame di tre delibere, una mozione e un ordine del giorno. Tra i temi in discussione, un’interrogazione del consigliere Pd Davide Nanni sulla riqualificazione del mercato coperto e l’intervento del vicesindaco Alessandro Balboni che illustrerà la convenzione per i lavori sui ponti che attraversano i canali consorziali.