Oktoberfest, aperta la prima botte. Un fiume di ’bionde’ allo stand

FERRARA

È iniziata nei giorni scorsi con la tradizionale apertura della botte, la quarta edizione dell’Oktoberfest. Il festival andrà avanti fino al 13 ottobre a Ferrara Expo, dove birra, catering bavarese e musica allieteranno le prossime serate ferraresi con una ricca serie di appuntamenti che celebrano la convivialità. Sono stati allestiti per l’occasione 100 metri di tendone per decine di migliaia di posti a sedere. Partner dell’iniziativa è, come lo scorso anno, la celebre Paulaner, che ha allestito uno dei palchi, e l’intera area è decorata con lunghi striscioni bianchi e azzurri che richiamano i tipici colori dell’Oktoberfest. Ad accompagnare la serata di apertura sono stati i Queen Vision, che han fatto rivivere l’energia della indimenticabile band di Freddie Mercury. Ieri hanno suonato i P-51 Airplanes ed i Jackson One, tribute band di Michael Jackson. Spettacoli e concerti sono in programma tutti i giorni. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e anche quest’anno è prevista una navetta per agevolare il rientro a casa in totale sicurezza.