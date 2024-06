Omaggio alla Video arte

Ferrara in trasferta a Bologna. Si apre domani, al Mambo, museo d’arte moderna della città felsinea, la mostra ‘Una ricerca polivalente. Esperienza dal Centro Video Arte di Ferrara’. L’esposizione si tiene nella project room, uno spazio che dal 2018 propone esposizioni aventi come focus i fenomeni, gli eventi, le personalità e le organizzazioni che hanno avuto un ruolo fondamentale nella recente storia culturale di Bologna e dell’Emilia-Romagna. L’esperienza del Centro Video Arte, iniziata negli anni Settanta e terminata nel 1994, rientra di diritto in questa categoria: un’esperienza diretta da Lola Bonora, un vero laboratorio di rilievo internazionale che ha aperto le porte ad artisti del calibro di Marina Abramovich. Il progetto di Bologna è il frutto di una collaborazione tra il Mambo e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, è curato da Chiara Vorrasi, conservatrice responsabile delle gallerie ferraresi, e Uliana Zanetti, responsabile del patrimonio del Mambo, e intende celebrare i due decenni in cui il Centro Video Arte, sotto la direzione di Lola Bonora, ha giocato un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale, aprendo le porte ad artisti come Marina Abramovic e diventando l’unica istituzione artistica espressamente dedicata in Italia alla produzione di video-tape. L’allestimento del Mambo, visitabile fino al 13 ottobre 2024, propone alcuni importanti saggi di due percorsi operativi, che hanno maggiormente caratterizzato il Centro Video Arte di Ferrara: la video-registrazione di performance da un lato, la video-scultura dall’altro. Per il primo ambito sono state selezionate registrazioni di performance di Claudio Ambrosini, Sylvano Bussotti, Claudio Cintoli, Giuseppe Chiari e Federica Marangoni, tutte provenienti dall’archivio di videotape delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea. Per il secondo ambito, invece, sono state scelte opere di tre artisti che hanno collaborato con il Centro Video Arte di Ferrara: Fabrizio Plessi, Maurizio Camerani ed Enzo Minarelli.

