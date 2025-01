Omaggio Battisti-Mogol. Stasera al Nuovo un tuffo tra i classici

Stasera e domani, al teatro Nuovo, alle 21, andrà in scena ’Canto libero – omaggio a Battisti e Mogol’, uno spettacolo-concerto che vuole portare in alto due dei nomi più famosi e influenti del cantautorato italiano. Un tuffo, quello di oggi e domani, nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 elementi per uno spettacolo curato nei minimi particolari. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, che portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione: la band propone uno spettacolo che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due artisti.

’Canto Libero’, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza, ma cercando di non risultare solo una mera copia. L’intenzione primaria: metterci la propria personalità e sensibilità musicale, facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che questo artista aveva, in maniera molto forte, dentro di sé.ð: 0532-1862055 o tramite e-mail: biglietteria@teatronuvoferrara.com